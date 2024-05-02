Ukrayna Postahanesi'nden Putin'i sinirlendirecek girişim

Kaynak: Haber Merkezi
Ukrayna Postahanesi'nden Putin'i sinirlendirecek girişim
Ukrposhta, bugün yaptığı bir açıklamada Kremlin hükümetini kızdıracak yeni bir pul koleksiyonunu ön satışa çıkarttığını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Postahanesi (Ukrposhta), Ukrayna askeri güçlerinin Karadeniz'de imha ettikleri Rus savaş gemilerine adanmış bir pul koleksiyonunu ön siparişe açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre imha edilen Rus gemilerinin resimleriyle süslenen pullar 8 Mayıs'ta satışa sunulacak.

Mart ayı sonlarında Ukrayna Deniz Kuvvetleri sözcüsü, Rusya'nın geniş çaplı işgali altında geçen yaklaşık üç yıl boyunca Savunma Kuvvetleri'nin Rus Karadeniz Filosu'nun üçte birini yok ettiğini bildirmişti.

Koleksiyondan elde edilecek paranın Ukrayna Ordusu'na bağışlanacağı duyuruldu.

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