Ukrayna, Rus köyünü vurdu: en az 2 ölü

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında bu sefer Ukrayna bir Rus yerleşim yerini vurdu. En az 2 kişinin öldüğü açıklandı.

Ukrayna, Rus köyünü vurdu: en az 2 ölü

Editör: Barış Atakan

Bölge valisi bu sabah yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yakın bir Rus köyüne Ukrayna füze saldırısında en az iki kişinin öldüğünü söyledi.

Bryansk vilayetinin valisi Alexander Bogomaz, birkaç Ukrayna füzesinin Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık on kilometre uzaklıkta bulunan bir köy olan Suzemka'yı vurduğunu belirtti.

Vali yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın düzenlediği saldırı nedeniyle maalesef iki sivil hayatını kaybetti. Bir konut binası tamamen yıkıldı ve iki ev ise kısmen yıkıldı” dedi.

Cuma gününde bu yana ise Rusya'nın Ukrayna'yı vurması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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