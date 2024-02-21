Ukrayna Rus savaş uçağını düşürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Ukrayna Rus savaş uçağını düşürdü
Ukrayna, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından tarafından yapılan açıklamada da bu gece, Rusya'nın bir S-300 güdümlü füzesi, bir X-59 hava füzesi ve 4 X-22 seyir füzesinin yanı sıra 19 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığı bildirildi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri unsurlarınca Poltav bölgesinde Rusya'ya ait bir X-59 hava füzesi ile Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgeleri üzerinde 13 "Şahed" İHA'nın yok edildiği aktarılan açıklamada, vurulamayan İHA'ların yarısının da hedefine ulaşmadığı kaydedildi.

Ukrayna'nın 17 Şubat'tan bu yana toplamda 6 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirilmişti.

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