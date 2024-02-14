Ukrayna Rusların çıkarma gemisini imha etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu'na ait “Caesar Kunikov” adlı büyük çıkarma gemisinin Ukrayna tarafından vurularak imha edildiği belirtildi.

Kırım'a bağlı Alupka yakınlarındaki Ukrayna karasularında bulunan çıkarma gemisinin saldırıda imha edildiği duyuruldu.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honcharenko ise geminin 2008 yılında Rusya'nın Gürcistan'daki askeri operasyonlarda da kullanıldığını açıkladı.

Geminin ne zaman hedef alındığına dair ise herhangi bilgi paylaşılmadı.