Ukrayna Rusların çıkarma gemisini imha etti

Kaynak: İHA
Ukrayna Rusların çıkarma gemisini imha etti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Caesar Kunikov" imha edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu'na ait “Caesar Kunikov” adlı büyük çıkarma gemisinin Ukrayna tarafından vurularak imha edildiği belirtildi.

Kırım'a bağlı Alupka yakınlarındaki Ukrayna karasularında bulunan çıkarma gemisinin saldırıda imha edildiği duyuruldu.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honcharenko ise geminin 2008 yılında Rusya'nın Gürcistan'daki askeri operasyonlarda da kullanıldığını açıkladı.

Geminin ne zaman hedef alındığına dair ise herhangi bilgi paylaşılmadı.

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