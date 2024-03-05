Ukrayna, Rusya'ya ait devriye gemisini vurdu

Kaynak: AA
Ukrayna, Rusya'ya ait devriye gemisini vurdu
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Rusya Karadeniz Filosu'na ait "Sergey Kotov" isimli devriye gemisini vurduklarını duyurdu.

İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün gece "Group 13" özel biriminin, Rusya Karadeniz Filosu'na ait olan "Sergey Kotov" devriye gemisine saldırıda bulunduğunu aktardı.

GEMİYE BÜYÜK ZARAR VERİLDİ

Rus gemisine yapılan saldırının Ukrayna Deniz Kuvvetleriyle koordine şekilde ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığının destek vermesiyle gerçekleştiği anlatılan açıklamada, Magura V5 insansız deniz aracıyla düzenlenen saldırı sonucu Rus gemisinin ön tarafına, sağ ve sol yanlarına zarar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, geminin Kerç Boğazı civarlarında Ukrayna kara sularında vurulduğu bildirildi.

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