Ukrayna Rusya’ya beyaz bayrak salladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ukrayna Rusya’ya beyaz bayrak salladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmede, Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ve istekli olduklarını bildirdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Vang Yi, resmi ziyaret için Çin'e gelen Kuleba ile Guangzhou kentinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yapılan basın açıklamasında Vang, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Çin ve Ukrayna'nın uzun yıllardır stratejik ortaklık içinde olduğunu belirtti. Vang, ikili iş birliğinin yıllar içinde istikrarlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çekti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ve bu müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı hedeflemesi gerektiğini söyledi. Kuleba, Çin'in uluslararası barışa katkılarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Çin ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin sadece stratejik ortaklık değil, aynı zamanda önemli bir ticaret ortaklığı olduğunu vurguladı.

Kuleba, Ukrayna'nın Çin'in "tek Çin" politikasını desteklediğini ve iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve tarım gibi alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesini umut ettiğini belirtti.

Kuleba'nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinin cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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