Ukrayna Rusya’yı roketlerle vurdu. Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Haber Merkezi
Ukrayna Rusya’yı roketlerle vurdu. Ölü ve yaralılar var
Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınır ili Belgorod’a yönelik saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

ekran-goruntusu-2024-02-15-224029.jpg

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınıra yakın bulunan Belgorod kentindeki bir markete saldırıda bulunduğunu belirtti. Saldırıda biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kuznetsov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun talimatıyla Belgorod'a uzman sağlık ekibi gönderildiğini ve yaralılara tedavi sağlandığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, da açıklamasında, "saldırının terör eylemi olduğunu" ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşlarda gündeme getireceklerini dile getirdi.

Diğer taraftan, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara RM-70 "Vampir" çok namlulu roketatar ile saldırı teşebbüsünde bulunduğunu aktardı. Saldırının engellendiği belirtilen açıklamada, Belgorod bölgesi üzerinde 14 roketin Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bildirildi.

Son Haberler
Kuveyt Emiri Meclisi feshetti Dünya
Kuveyt Emiri Meclisi feshetti
Panathinaikos taraftarı takım otobüsünün önünü kesti. Fatih terim hayretler içinde kaldı Spor
Panathinaikos taraftarı takım otobüsünün önünü kesti. Fatih terim hayretler içinde kaldı
Microsoft'tan Almanya'ya 3,2 milyar euroluk yatırım planı Ekonomi
Microsoft'tan Almanya'ya 3,2 milyar euroluk yatırım planı
Serdar Ortaç 'alkollüyüm' dedi özür diledi. Canlı yayında Tarkan'a küfürler savurmuştu! Gündem
Serdar Ortaç 'alkollüyüm' dedi özür diledi. Canlı yayında Tarkan'a küfürler savurmuştu!
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 14 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Gündem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 14 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Dev derbi Beşiktaş'ın. Galatasaray'ı farklı devirdiler Spor
Dev derbi Beşiktaş'ın. Galatasaray'ı farklı devirdiler
Galatasaray'ı Nelsson batırdı Icardi çıkardı. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray'ı Nelsson batırdı Icardi çıkardı. Sedat Kaya yazdı