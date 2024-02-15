Ukrayna Rusya’yı roketlerle vurdu. Ölü ve yaralılar var

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınıra yakın bulunan Belgorod kentindeki bir markete saldırıda bulunduğunu belirtti. Saldırıda biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kuznetsov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun talimatıyla Belgorod'a uzman sağlık ekibi gönderildiğini ve yaralılara tedavi sağlandığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, da açıklamasında, "saldırının terör eylemi olduğunu" ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşlarda gündeme getireceklerini dile getirdi.

Diğer taraftan, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara RM-70 "Vampir" çok namlulu roketatar ile saldırı teşebbüsünde bulunduğunu aktardı. Saldırının engellendiği belirtilen açıklamada, Belgorod bölgesi üzerinde 14 roketin Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bildirildi.