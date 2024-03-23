Ukrayna: Saldırıda yer aldığımız yönündeki suçlamaları reddediyoruz

Kaynak: AA
Ukrayna: Saldırıda yer aldığımız yönündeki suçlamaları reddediyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgilerinin bulunduğuna ilişkin suçlamaları reddettiklerini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, söz konusu terör saldırısında Ukrayna'nın yer aldığına yönelik bazı Rus yetkililerinin iddialarına tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkililerin, Ukrayna'nın Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda yer aldığı yönündeki suçlamalarını kesin bir dille reddediyor."

Suçlamaları, "Kremlin'in provokasyonu" olarak nitelendiren Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bu tür suçlamaları, Rus toplumunda Ukrayna karşıtı histeriyi daha da alevlendirmek, Rus vatandaşlarının devletimize karşı suç niteliğindeki saldırganlığa katılmak üzere daha fazla seferber edilmesi için koşullar yaratmak ve Ukrayna'yı Rusya'nın gözünde itibarsızlaştırmak amacıyla Kremlin tarafından planlanmış bir provokasyon olarak görüyoruz."

Bakanlık, uluslararası toplumu Ukrayna'ya yardım etmeye davet etti.

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