Ukrayna Savunma Bakanı'nın neden görevden alındığı ortaya çıktı

Editör: Ersoy Özdem

Ukrayna basınında Reznikov’un son dönemde İngiltere’de kıdemli politikacılarla iyi ilişkiler kurduğu ve bu nedenle Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi olarak görevlendirilebileceği yönünde haberler yer aldı.

Gazetelerde yazana göre, bu durumdan dolayı Reznikov’un görevden alınması sürpriz olmadı.

Reznikov geçen hafta gazetecilere, kendisine yeni bir görev aradığını, Zelenskiy’den böyle bir teklif alırsa reddetmeyeceğini söylemişti.

Son dönemde Ukrayna ordusunda bazı yolsuzluk skandalları patlak vermiş, Reznikov doğrudan suçlanmasa da yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov istifa etmişti.

Bakan'ın görevden alınmasındaki bir diğer sebebin de Rusya savaşında etkin bir başarı elde edilememiş olması olarak gösterildi.