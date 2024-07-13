Ukrayna tahıl dolusu Türk gemisini ele geçirdi!

Düzenleme: Kaynak: HaberDenizde.com
Ukrayna tahıl dolusu Türk gemisini ele geçirdi!

Ukrayna, Kırım'da tahılların kaçırıldığı iddiasıyla Usko Mfu'ya el koydu. Ukrayna yetkilileri, tahılların satılarak elde edilen gelirin Rusya'ya aktarıldığını öne sürdü.

Ukrayna, Rusya'nın işgali altında olduğunu belirttiği Kırım'da depolanan tahılların gizlice yüklenip kaçırıldığını iddia ederek, İyem Asya Denizcilik'e ait Usko Mfu adlı Türk kargo gemisine Tuna Nehri üzerindeki Reni Limanı yakınlarında baskın düzenledi.

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Ukrayna yetkilileri, gemiye el konulduğunu, 12 mürettebatın gözaltına alındığını ve Azerbaycan Türkü kaptanın tutuklanarak beş yıl hapis cezasıyla yargılanacağını açıkladı. Ukrayna, geminin tahıl taşıyarak Orta Doğu’ya götürdüğünü ve elde edilen gelirin Rusya’ya aktarıldığını öne sürdü.

HaberDenizde.com’un aldığı bilgilere göre, Kamerun bayraklı Usko Mfu gemisi, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Karadeniz’in Odesa bölgesi yakınlarında durduruldu.

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SBU, geminin savaşın ilk yılından bu yana bu faaliyetleri sürdürdüğünü, AIS sistemini kapattığını ve hareketlerini gizlemek için sahte kayıtlar oluşturduğunu iddia ederken, İyem Asya Denizcilik ise bu suçlamaları reddetti. 2850 DWT kapasiteli, 1982 yapımı gemi 94 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde.

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