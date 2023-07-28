Ukrayna tankında ülkücü hilali ve bozkurt işareti görüldü

Rusların eline geçen Ukrayna tankına ülkü hilali ve bozkurt işareti olduğu anlaşıldı.

Ukrayna tankında ülkücü hilali ve bozkurt işareti görüldü

Editör: Ayşe Memiş

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonunun üzerinden 500 günden fazla geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan savaş, özellikle Donbas bölgesinde şiddetini sürdürüyor.

"Fahrettin Altay kullanıcı" adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Rus güçlerinin üzerinde bozkurt-hilal sembolü bulunan bir tankı ele geçirdiği ortaya çıktı.

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Ruslar tarafından ele geçirilen Ukrayna tankı üzerinde Bozkurt sembolü ve Yavru Kurt yazdığı görüntülendi

Öte yandan Tankın Ukrayna istihbaratının kontrolündeki 'Turan Taburu' gibiTürki ülkelerden gidenlere ait olduğu da iddia edildi.

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