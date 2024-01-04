Ukrayna ve Rusya arasında esir takası

Kaynak: İHA
Ukrayna ve Rusya arasında esir takası
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğuyla Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası gerçekleştirildi. Rusya, 230, Ukrayna 248 esiri serbest bıraktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Şubat 2022’den bu yana sürerken, iki ülke arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğuyla Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 248 Rus askerinin serbest bırakıldığı aktarılarak, “Zorlu müzakere süreci sonrasında 248 Rus askerinin Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildi. Rus askerinin geri dönüşü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün oldu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus askerlerinin askeri nakliye uçaklarıyla psikolojik ve tıbbi tedavi görmeleri için çeşitli kliniklere sevk edildiği söylendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukraynalı esirleri serbest bıraktığını duyurarak, 224 askerin ve 6 sivilin Rusya’nın esaretinden kurtulduğunu belirtti.

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