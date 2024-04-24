Ukrayna ve Rusya çocuk takasında anlaştı

Rusya - Ukrayna savaşı esnasında ailelerinde zorla alınan veya bir şekilde düşman kuvvetlerinin eline geçen çocukların takası konusunda Moskova ve Kiev hükümetleri ön anlaşma imzaladı.

İki devlet yetkililerinin Katar'ın arabuluculuğuyla ilk defa olarak gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında açıklama yapan Lvova-Belova, 29 çocuğun Ukrayna'ya, 19 çocuğun da Rusya'ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerin ileri zamanlarda sıklaştırılması ve çok daha fazla sayıda çocuğun ailelerine kavuşması planlanıyor.