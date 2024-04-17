Rusların kaçırdığı 161 çocuk kurtarıldı

Takibin başlatıldığı ilk günlerde söz konusu 161 çocuğun Ukrayna'dan Rusya'ya sınır dışı edildikleri, bu esnada da insan tacirlerinin eline düştükleri tahmin ediliyordu.

Fakat Ukraynalı kolluk kuvvetlerinin Alman meslektaşlarıyla işbirliği yaparak gerçekleştirdiği operasyonda çocukların Rusya Federasyonu tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Söz konusu bilgi Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Ivan Vygovskyy ve Alman Federal Kriminal Polis Teşkilatı Başkanı Holger Münch tarafından da doğrulandı.