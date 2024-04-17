Rusların kaçırdığı 161 çocuk kurtarıldı

Kaynak: Nexta
Rusların kaçırdığı 161 çocuk kurtarıldı
Ukraynalı kolluk kuvvetleri Almanya'da 161 Ukraynalı çocuğu kurtardı.

Takibin başlatıldığı ilk günlerde söz konusu 161 çocuğun Ukrayna'dan Rusya'ya sınır dışı edildikleri, bu esnada da insan tacirlerinin eline düştükleri tahmin ediliyordu.

Fakat Ukraynalı kolluk kuvvetlerinin Alman meslektaşlarıyla işbirliği yaparak gerçekleştirdiği operasyonda çocukların Rusya Federasyonu tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Söz konusu bilgi Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Ivan Vygovskyy ve Alman Federal Kriminal Polis Teşkilatı Başkanı Holger Münch tarafından da doğrulandı.

glwv49jweaajivr.jpg

Son Haberler
Ümit Karan'a pembe masada Fatih Terim şoku Spor
Ümit Karan'a pembe masada Fatih Terim şoku
Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'e yüklendi Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'e yüklendi
Son bir ay içinde iflas eden şirketlerin sayısında rekor artış. İşte o şirketler… Ekonomi
Son bir ay içinde iflas eden şirketlerin sayısında rekor artış. İşte o şirketler…
Fenerbahçe'de flaş gelişme. Ünlü isim başkanlıktan çekildi Spor
Fenerbahçe'de flaş gelişme. Ünlü isim başkanlıktan çekildi
Darıca Belediyesi'nden çocukları sevindirecek girişim Yerel Haberler
Darıca Belediyesi'nden çocukları sevindirecek girişim
Altın sahiplerine kara haber. Kritik gün belli oldu Ekonomi
Altın sahiplerine kara haber. Kritik gün belli oldu
Aylık 325 Euro verilen çocuk bakıcılığı desteğine nasıl başvurulur? Gündem
Aylık 325 Euro verilen çocuk bakıcılığı desteğine nasıl başvurulur?