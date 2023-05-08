Ukrayna, vurulan Rus İHA’larının görüntülerini yayınladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait Shahed tipi insansız hava araçlarının havada imha edildiği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Ukrayna, vurulan Rus İHA’larının görüntülerini yayınladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dün gece 35 Rus insansız hava aracından 35'i düşürüldü. Bunlardan 30'u Kiev'i hedef aldı” denildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya dün gece Harkiv, Herson, Mıkolayiv ve Odesa bölgeleri başta olmak üzere birçok kente yönelik 16 füze saldırısı düzenledi. Ayrıca, Ukraynalı askerlerin bulunduğu mevzilere ve meskun mahallelere yönelik 61 hava saldırısı ve 52 düşman saldırısının kayıt altına alındığı ifade edildi.

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(Kaynak: DHA)

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