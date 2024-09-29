Ukrayna'da 15 sivil öldü, 59 sivil yaralandı

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sumi İl Askeri İdaresinden yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusunun Sumi bölgesine düzenlediği saldırılarda 10 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Harkiv İl Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da Rusya'nın, Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 10 kişinin yaralandığını aktardı.

Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 14 sivilin yaralandığını ifade etti.

Zaporijya İl Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da Rus saldırganların son bir günde bölgedeki 11 yerleşim birimine 13 hava saldırısı düzenlediğini dile getirerek, bu saldırılarda 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus ordusuna ait 9 tank, 38 zırhlı araç, 62 top, 90 insansız hava aracı, 90 araç ve özel ekipmanı imha ettiği ayrıca "1170 Rus askerini etkisiz hale getirdiği" belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte Rus ve Ukrayna ordusu arasında 165 çatışmanın çıktığı kaydedilerek, en sıcak çatışmaların Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığı, Ukrayna ordusunun Rusların Pokrovsk'ta 39, Kurakhovsk'ta ise 18 saldırısını püskürttüğü ifade edildi.

Rus ordusunun dün Ukrayna birlikleri mevzileri ve yerleşim alanlarına 7 füze ve 73 hava saldırısı düzenlediği bilgisine yer verilen açıklamada, Rusların ayrıca Ukrayna'ya "Şahed" tipi 22 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, bu İHA'ların 15'inin vurularak imha edildiği belirtildi.