Ukrayna’da sıkılaştırılmış seferberlik yasası kabul edildi

Ukrayna Parlamentosu; seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine yönelik yasa tasarısını oyladı.

351 milletvekilinin 283'ünün ‘Evet’ oyu ile tasarı kabul edildi.

Ocak ayında parlamentoya sunulan ve birçok düzenlemeden geçen tasarı, seferberlik şartlarını sıkılaştırdığı nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

Yeni yasaya göre, 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin seferberlik sırasında her zaman askerlik kayıt belgesi taşımaları gerekecek.

Ayrıca yurtdışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacak.

Askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişiler, yasa yayınlandıktan 60 gün içinde ikamet, iletişim ve askeri kayıp verilerini güncelleme zorunda olacak.

Askerlik hizmetinden sorumlu 18-60 yaş arası kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın diplomatik kurumlarında hizmet alabilecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, parlamentonun kabul ettiği seferberlik yaşının 27’den 25’e düşürülmesiyle ilgili yasayı 2 Nisan’da onaylamıştı.