Ukrayna’da Türk gemisinin vurulduğu ortaya çıktı

Kaynak: Tesnim Haber Ajansı
Ukrayna’da Türk gemisinin vurulduğu ortaya çıktı
Ukrayna’nın Herson Limanı’nda Vanuatu bayraklı ‘Tuzla’ isimli Türk bandıralı geminin 2 gün önce vurulduğu ortaya çıktı.

Ukrayna’nın Herson Limanı’nda Vanuatu bayraklı ‘Tuzla’ isimli Türk bandıralı geminin, 2 gün önce akşam saatlerinde Rus kuvvetleri tarafından vurulduğu bildirildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI
Türk menşeli gemiye yönelik düzenlenen saldırı sırasında gemide mürettebat olmadığı bildirildi. Öte yandan saldırı sonrası kaptan köşkünde yangın çıktığı kaydedildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

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ŞİDDETLİ BİR PATLAMA YAŞANDI
Köprü üzerinden vurulduğu saptanan kuru yük gemisinin Türk kaptanının saldırısı sonrası şok yaşadığı belirtilirken görgü tanıkları şiddetli bir patlamanın yaşandığını aktardı.
Öte yandan Tuzla gemisinin savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan gemilerden biri olduğu öğrenildi.

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