﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti

Almanya’da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Christine Lambrecht Başbakan Olaf Scholz’a istifa mektubunu sundu. Lambrecht istifasına ilişkin yazılı açıklamasında, "Medyanın aylardır şahsıma odaklanması, askerler, ordu ve Alman vatandaşlarının çıkarları doğrultusundaki güvenlik politikası kararları hakkında objektif haberler yapılmasına ve tartışmalara pek izin vermiyor. Askerlerin ve motive olmuş birçok kişinin değerli çalışmaları ön planda olmalı. Bu nedenle, görevimden ayrılmaya karar verdim" ifadelerine yer verdi.



Ordu için satın alma işlemlerinde yavaş davranmakla ve uzmanlık yetersizliğiyle suçlanan Lambrecht, muhalefetteki partilerin eleştirinin odağındaydı ve birçok kez istifasını istemişti. Aralık 2021’de göreve gelen Lambrecht’in yılbaşı gecesinde sosyal medyada yayınlanan havai fişekler eşliğindeki Ukrayna Savaşı’ndan bahsettiği yeni yıl mesajı ve oğlunun orduya ait bir helikopterde seyahat ederken çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkması da eleştiri konusu olmuştu.Savunma Bakanlığı görevinde Lambrecht’in yerine kimin geleceği ise henüz bilinmiyor.