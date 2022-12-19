Rusya'dan cephedeki askerlere 'Mehter' taktiği

Savunma Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Şoygu'nun, "birliklerin konuşlandığı bölgelerde uçuş yaptığını ve özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birliklerinin ileri pozisyonlarını kontrol ettiğini" belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı da Pazar günü yayınladığı bir istihbarat güncellemesinde bu tugaydan söz ediyor.

Bakanlık, Şoygu'nun "cephe hattındaki birliklerle" ve bir "komuta merkezinde" konuştuğunu kaydetti. BBC ziyaretin ne zaman gerçekleştiğini ya da Şoygu'nun Ukrayna'yı ziyaret edip etmediğini teyit edemiyor. Söz konusu ziyaret, İngiltere savunma yetkililerinin, düşük moralin "Rus kuvvetlerinin büyük kısmında önemli bir kırılganlık" yarattığına dair tespitlerde bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

NE KADAR İŞE YARAYACAĞI SORGULANIYOR

Müzik tugayı kurulmadan önce halka müzik aletleri bağışlamaları çağrısı yapılmıştı. İngiliz yetkililer bu tugayın, morali artırmak için "askeri müzik ve organize eğlencenin" tarihteki kullanımına denk düştüğünü belirtiyor. Bu da akıllara Dünyanın en eski askeri bandosu olarak bilinen Mehter takımını getirdi.

Ancak "çok yüksek kayıp oranları, zayıf liderlik, maaş sorunları, ekipman ve mühimmat eksikliği ve savaşın hedefleri konusunda belirsizlik" nedeniyle endişeli olan birliklerin dikkatini dağıtma konusunda bu tugayın ne kadar işe yarayacağı sorgulanıyor.

Rus yayın kuruluşu RBC'nin haberine göre tugay, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilanı ardından askere alınan birliklerin yanı sıra "gönüllü olarak askerlik hizmetine giren profesyonel sanatçılardan" oluşuyor.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yeni birlik "özel askeri operasyona katılanlar arasında yüksek ahlaki, siyasi ve psikolojik durumu [korumakla]" görevli olacak. (Odatv)