Ukrayna'dan Belarus'a 'vururuz' tehdidi

Düzenleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Belarus'a 'vururuz' tehdidi

Ukrayna, Belarus'un sınır ihlali yapması durumunda vuracakları tehdidinde bulundu.

Ukrayna'dan Belarus'a 'vururuz' tehdidi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı belirtildi.

Söz konusu bölgede Rus "Wagner" Grubu paralı askerlerinin de tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında tatbikatların yapılması Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Belaruslu yetkilileri, Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaya ve silahlı kuvvetlerini de düşmanca eylemlerini durdurmaya ve birliklerini Ukrayna devlet sınırından Belarus'taki mevcut ateş sistemlerinin menzilini aşan bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz."

Ukrayna'nın Belarus halkına yönelik hiçbir zaman dostane olmayan eylemler yapmadığı ve yapmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sınırın ihlali durumunda Ukrayna'nın kendini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı ve Belarus'taki tüm askeri birliklerin, tesislerin ve tedarik yollarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin meşru hedefleri haline geleceği konusunda uyarıyoruz." denildi.

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