Ukrayna'dan dikkat çekicisi Vovchansk açıklaması

Ukrayna Savunma Bakanlığı 15 Mayıs'ta Rus birliklerinin yerleşimin kuzey kısımlarına girdiğini doğruladı. Ukrayna ordusu o dönemde Rusya'nın Vovchansk'ta kalıcı yer edinmesini engellediğini söyledi. Ukraynalı yetkililer kasabayı neredeyse yok edilmiş olarak tanımlıyorlar.

Rusya Vovchansk ve diğer komşu yerleşimlere saldırmaya devam ederek sivil kayıplara neden oluyor. Polis, Rus kuvvetlerinin kasabada düzinelerce sivili yakaladığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını söyledi. Semenukha "Sürekli bombardıman altındayız. Düşman esas olarak Lyptsi ve Vovchansk bölgelerine saldırmaya devam ediyor" dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın bu sabah saatlerinde bildirdiğine göre, Ukrayna birlikleri bölgedeki Starytsia köyü yakınlarında bir Rus saldırısına karşı mücadele ediyor. Oblast Valisi Oleh Syniehubov'a göre, bölgedeki yoğun çatışmalar nedeniyle 10.500'den fazla sivil evlerinden tahliye edildi.

Rusya, 10 Mayıs'ta Harkiv Oblastı'nda yeni bir saldırı başlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye göre Rus kuvvetleri bölgede 10 kilometreye kadar ilerlemeyi başarmış ancak ilk savunma hattı tarafından durduruldu. Zelenski, 17 Mayıs'ta AFP'ye verdiği bir röportajda, Rusya'nın Mayıs ayı ortasında Harkiv Oblastı'na yönelik saldırısının bir çok koldan ilerlediğini ve Rus kuvvetlerinin bölgesel başkent Harkiv'i hedef alacağını duyurmuştu.