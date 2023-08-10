Ukrayna'dan Moskova ve Sivastopol'a saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova şehrine ve Sivastopol'a saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
Ukrayna'dan Moskova ve Sivastopol'a saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kiev rejiminin İHA’larla terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri engellendi.” denildi.

Başkent Moskova istikametine uçan 2 İHA’nın Kaluga Bölgesi’ndeki Maloyaroslavskiy ve Moskova Bölgesi’ndeki Odintsovo üzerinde hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, “Sivastopol şehri yakınlarında 2 İHA görev halindeki hava savunma sistemleri tarafından vuruldu, 9 tanesi de elektronik harp araçlarıyla engellendi, hedefe ulaşamayan İHA’lar Karadeniz’e düştü. Engellenen terör saldırıları sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi.” bilgisi aktarıldı.

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 04.00 civarında hava savuma sistemleriyle Moskova’ya doğru uçan bir İHA’nın Kaluga bölgesinde, diğerinin ise Merkez Çevre Otomobil Yolu civarında düşürüldüğünü belirtti.

Moskova’daki Vnukovo ve Domodedovo havaalanı basın servislerinden yapılan açıklamada, havaalanlarında saldırı girişimlerinin yapıldığı saatlerde uçuşların geçici olarak durdurulduğu, sabah yerel saatle 05.15’te uçuşların tekrar başladığı duyuruldu.

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