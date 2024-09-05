Ukrayna'dan Rusya'ya büyük darbe

Kaynak: AA
Ukrayna'dan Rusya'ya büyük darbe

Rus ordusunun, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine "Şahed" tipi 78 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, İHA'lardan 60'ının imha edildiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece ve sabaha karşı hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun "Şahed" tipi 78 İHA fırlattığı bilgisi verilen açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince 60 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

İHA'lardan ikisinin Rusya'ya döndüğü, birisinin Belarus'a doğru uçmaya devam ettiği, 15'inin ise Ukrayna topraklarında kaybolduğu bildirilen açıklamada, "Yıkım veya can kaybı hakkında bir bilgi alınmadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusların saldırıda ayrıca "İskender-M" tipi balistik füze de kullandığı belirtildi.

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