Ukrayna'dan tarihi açıklama: Karşı saldırıya hazırız

Bir yılı aşkın süredir Rusya ile savaşta savunma yapan Ukrayna, karşı saldırıya hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna'dan tarihi açıklama: Karşı saldırıya hazırız

Editör: İsa Karaarslan

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun karşı taarruzu için hazırlıkların "sona yaklaştığını" söyledi.

Bakan, birkaç aydır Doğu ve Güney'de Rusya tarafından işgal edilen bölgeleri geri almak için karşı bir saldırı başlatmak için artık hazır olduklarını iddia etti.

Oleksii Reznikov, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında "hazırlıklar sona eriyor, ekipman sözü verilmişti, hepsi hazırlandı ve çoğunluğu teslim edildi. Geniş anlamda hazırız'' dedi.

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