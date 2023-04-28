Ukrayna'dan tarihi açıklama: Karşı saldırıya hazırız

Editör: İsa Karaarslan

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun karşı taarruzu için hazırlıkların " sona yaklaştığını " söyledi.

Bakan, birkaç aydır Doğu ve Güney'de Rusya tarafından işgal edilen bölgeleri geri almak için karşı bir saldırı başlatmak için artık hazır olduklarını iddia etti.