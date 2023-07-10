Ukraynalı komutanların iade edilmesi sonrası Kremlin’den açıklama: ‘Türkiye ile görüşeceğiz’

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye tarafından Ukrayna’ya iade edilen Azov komutanları konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı komutanların iade edilmesi sonrası Kremlin’den açıklama: ‘Türkiye ile görüşeceğiz’

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye’de bulunan 5 Azov Taburu komutanının Ukrayna’ya dönmelerini değerlendiren Peskov, “Bu mevcut anlaşmanın ihlali ve bunu Türkiye tarafıyla görüşeceğiz, hatta görüşmeye başladık bile.” dedi.

Peskov, Türkiye’nin çok sayıda Batılı ülkeden farklı olduğunu vurgulayarak “Kolektif Batı'daki bazı devletlerin aksine Türkiye'nin bizimle diyalog halinde olması ve bunu en üst düzeyde desteklemesi son derece önemlidir. Bu diyalog kanallarını öncelikle yaklaşımımızı açıklamak için kullanacağız ve çeşitli alanlarda gelecekteki anlaşmaları imzalarken mevcut durumu mutlaka dikkate alacağız.” diye konuştu.

TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASI KONUSU

Türkiye ile Rusya’nın yakın ve gelişmiş ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Peskov, “Türkiye, egemen bir ülke olarak elbette Ukrayna dahil tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirme hakkına sahip. Ama tabii ki Türkiye'nin ortağı olarak, bu ilişkilerdeki gelişimin bize karşı olmayacağını ummak istiyoruz.” dedi.

Azov komutanlarının Ukrayna’ya dönmelerinin Türkiye’de kurulması planlanan doğal gaz merkezini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, bunun hiçbir ilgisi yok. Türkiye ile gerçekten çok yönlü olan ilişkilerimizi sürdürmek niyetindeyiz. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik etkileşimi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Temmuz’da sona erecek tahıl anlaşmasıyla ilgili gerekmesi halinde telefon görüşmesi gerçekleştirebileceklerini kaydederek anlaşmayla ilgili halihazırda herhangi bir yeni gelişmenin bulunmadığını dile getirdi. (AA)

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