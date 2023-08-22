Ukraynalı pilotların eğitimine Yunanistan'dan yeşil ışık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, F-16 pilotlarının eğitimi için Yunanistan'ın Ukrayna'ya destek vereceğini söyledi. Bakalım bu gelişmeye Putin ne diyecek?

Ukraynalı pilotların eğitimine Yunanistan'dan yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi ve Selanik Bildirgesinin 20'nci yıl dönümü vesilesiyle, Batı Balkan ülkeleri liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile buluşmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Yunanistan'daydı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Zelenski, ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, Zelenski, Miçotakis ile Ukrayna'nın önceliklerini ele aldıklarını belirterek, "Çok önemli öncelikleri dile getirdim. İşgali sona erdirmek için F-16 pilotlarımızın eğitilmesinde Yunanistan'ın desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yunanistan'ın Ukraynalı pilotları F-16'lar için eğitme kararına teşekkür eden Zelenski, eğitime ilişkin ayrıntıları her iki ülkeden ilgili yetkililerin belirleyeceğini kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı, tahıl koridorunun canlandırılması için de yardıma ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Miçotakis, "Ukrayna topraklarında işlenen savaş suçlarını kınıyoruz. Bu suçlar uluslararası hukuk tarafından cezalandırılmalıdır." dedi.

Ukrayna'daki savaştan tüm Avrupa'nın olumsuz etkilendiğine işaret eden Miçotakis, "Rusya, doğal gazı silah olarak kullanarak, uluslararası bir enerji krizi ve enflasyon krizine yol açtı." şeklinde konuştu.

Miçotakis, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin dünya genelinde gıda fiyatlarında artışa ve gıda krizine neden olacağına işaret ederek, tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklediğinin altını çizen Miçotakis, Dedeağaç Limanı'nın da müttefiklere yardım göndermede ve NATO'nun doğu kanadında önemli bir nokta olduğunu aktardı.

Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde de yer almaya hazır olduğunu kaydetti.

Zelenski, eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda da "Yunanistan havacılık koalisyonuna katıldı: Pilotlarımızı F-16'ları uçurmak için eğitecek. Yunanistan, Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi de hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

Ortak basın toplantısının ardından yayımlanan Miçotakis ve Zelenski imzalı ortak bildiride de Ukrayna'ya destek adına atılan uluslararası adımlar hatırlatılarak, iki ülkenin, Ukrayna'nın NATO ittifakına üyeliğine yönelik ortak çabalarını artırmaya karar verdiği ifade edildi.

Bildiride, Yunanistan'ın, NATO ittifakının Ukrayna'ya maddi ve siyasi desteğine dahil olmaya devam edeceği, Ukrayna'ya askeri, teknik, savunma ve insani yardımı sürdüreceği, savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde uluslararası örgütler ve müttefiklere katılacağı kaydedildi.

Yunanistan'ın, Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklediği vurgulanan bildiride "Ukrayna'nın güvenliği Avrupa-Atlantik alanının istikrarı için çok önemlidir." ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI SAKELAROPULU İLE GÖRÜŞTÜ

Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya gelen Zelenski, "Size çok önemli kararlar için, F-16 pilotlarımızın eğitimi için ve insani yardımlar için çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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