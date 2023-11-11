Ukraynalı turist motosikletli gaspçıları ezdi. Para dolu çantayı çaldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir Ukraynalı turist, silah zoruyla para dolu çantasını gasp ettiği iddiasıyla motosikletli 2 kişiye aracıyla ezip, öldürdü.

KAYNAK: İHA
Ukraynalı turist motosikletli gaspçıları ezdi. Para dolu çantayı çaldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde gaspa uğradığını öne süren Ukraynalı turist takip ettiği motosikletli iki kişiye çarparak, öldürdü. Olay sonrası Jandarmanın, gasp edilen 35 bin euroyu olay yerinde bulduğu iddia edildi.

CİNAYETLE SONUÇLANAN AMANSIZ TAKİP

Alanya'daki olay, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşik Ukraynalı turist D. C., aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen M. O. ve E. B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi. D. C. ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtılar.

GAZA BASTI MOTOSİKLETLİLERİ EZDİ GEÇTİ

Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı. Motosikletin üzerindeki iki kişi çarpmanın etkisiyle sağa sola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M. O. ve E. B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.
Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahısların gasp ettiği çantada 35 bin Euro olduğu öğrenildi.

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