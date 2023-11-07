Ukrayna’nın AB üyeliğiyle ilgili dikkat çeken adım

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın AB üyeliğine yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor.

Ukrayna’nın AB üyeliğiyle ilgili dikkat çeken adım

Avrupa Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üzerinden 20 aydan fazla süre geçmesinin ardından gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde Avrupa Birliği (AB) bloğunun Kiev ile üyelik görüşmelerine başlamasını Çarşamba günü tavsiye edecek.

Bilgiyi iki AB yetkilisi verirken, üst düzey hükümet yetkilisi Ukrayna’nın, Avrupa Komisyonu’nun üyelik adaylığına dair “olumlu” bir değerlendirme yapmasını beklediğini ifade etti.

Ukrayna birliklerinin savaştan yorgun düştüğü ve ABD’nin askeri yardımlarının geleceğine yönelik endişelerin olduğu bir dönemde Avrupa Komisyonu’nun vereceği bu tavsiye Kiev için fazlasıyla beklenen bir ödül niteliğinde.

Komisyonun yayımlayacağı, Ukrayna’nın yedi koşula göre değerlendirileceği rapor, AB liderlerinin Aralık’ta gerçekleştireceği zirvede Kiev ile resmi üyelik görüşmelerine başlayıp başlamamak üzere alacakları karar için belirleyici olacak.

İki AB yetkilisi de tavsiyenin Kiev ile resmi görüşmelere başlamak anlamına geleceğini belirtti ve AB üye adayı Ukrayna ve Moldova ile gelecek yıl resmi görüşmelere başlayabileceklerini söyledi.

Komisyonun yayımlanmadan önce nihai şeklini alması beklenen raporunda diğer aday olmak isteyen ülkelere dair değerlendirmeler de yer alacak.

Adaylar, bloğa katılmak için kapsamlı yasal ve ekonomik kriterleri karşılayana kadar resmi görüşmeler yıllar sürerken blok savaş halindeki bir ülkeyi üye olarak kabul etmekte isteksiz.

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