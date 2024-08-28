Ukrayna'nın F-16'ları ilk saldırılarında başarılı oldu

Ukrayna'nın eski Danimarka Lockheed Martin F-16'ları ilk hava zaferlerini elde etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye göre , süpersonik F-16'lar Pazartesi günü Ukrayna şehirlerini hedef alan Rus hava saldırıları sırasında Rus seyir füzelerini düşürdü.

Ukrayna hava kuvvetlerinin F-16'ları hava savunma görevine atayacağı erkenden belliydi. AIM-9 kızılötesi güdümlü hava-hava füzeleri ve AIM-120 radar güdümlü hava-hava füzeleri çiftleriyle uçarken görüldüler. Ukrayna'nın en iyi Batı yapımı anti-radar füzeleri ve GPS güdümlü süzülme bombalarıyla geniş ölçüde uyumlu olmalarına rağmen, hava-yer mühimmatıyla görülmediler.

Pazartesi sabahının erken saatlerindeki saldırılar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 29 aylık daha geniş savaşının şimdiye kadarki en kötüleriydi. Savaş gemileri ve ağır bombardıman uçakları ve yerdeki fırlatıcılar tarafından ateşlenen yüzlerce Rus balistik ve seyir füzesi ve patlayıcı insansız hava aracı, Kiev ve diğer şehirleri vurdu, Ukrayna'nın elektrik şebekesinin geniş alanlarını yok etti.