Ukrayna’nın füze saldırısında 13 kişi yaralandı

Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk'a yönelik füzeli saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinde vurulan bir füzenin, sivillerin yaşadığı çok katlı bir binaya düştüğünü ve binada yangın çıktığını kaydeden Smirnov, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini ifade etti.

Smirnov, "Maalesef 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerinde sağlık ekipleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.

KURSK BÖLGESİNDE UKRAYNA'YA AİT 1 İHA VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rus hava savunma sistemleri Kursk bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde de 1 İHA yok edildi." ifadesine yer verildi.