Ukrayna’nın füze saldırısında 13 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Ukrayna’nın füze saldırısında 13 kişi yaralandı

Ukrayna’nın saldırdığı Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, şehirdeki çok katlı bir binaya Ukrayna'ya ait füzenin düşmesi sonucu 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk'a yönelik füzeli saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinde vurulan bir füzenin, sivillerin yaşadığı çok katlı bir binaya düştüğünü ve binada yangın çıktığını kaydeden Smirnov, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini ifade etti.

Smirnov, "Maalesef 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerinde sağlık ekipleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.

KURSK BÖLGESİNDE UKRAYNA'YA AİT 1 İHA VURULDU
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rus hava savunma sistemleri Kursk bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde de 1 İHA yok edildi." ifadesine yer verildi.

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