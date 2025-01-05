Ukrayna’nın İHA saldırısında Rus gazeteci hayatını kaybetti

Ukrayna'nın insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Rus gazeteci Alexander Martemyanov, hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalarda bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Rus Izvestia gazetesi, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde muhabir Alexander Martemyanov'un bulunduğu sivil aracın otoyolda seyir halindeyken cephe hattından uzak bir noktada Ukrayna ordusuna ait İHA ile hedef alındığını açıkladı. Saldırıda Martemyanov'un hayatını kaybettiği, 5 gazetecinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna ordusunu Martemyanov'u "kasten" hedef almakla suçlarken, Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, saldırının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hükümeti tarafından gerçekleştirilen "acımasız bir suç" olduğunu söyledi.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre Ukrayna'da savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 15 gazeteci saldırılar sonucu hayatını kaybetti.