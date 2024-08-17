Ukrayna’nın Kursk saldırısı: Zelenskiy pozisyonların güçlendirildiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in Kursk bölgesindeki pozisyonlarını güçlendirdiğini duyurdu. Bölgeden gelen bilgilere göre, Ukrayna kritik köprüleri hedef aldı.

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki pozisyonlarının güçlendirildiğini ve bu operasyonu yürüten askeri yetkililerden bilgi aldığını belirtti. Ukrayna’nın köprüleri hedef aldığı bildirildi. Rusya ise Kiev’in nükleer santralleri hedef aldığını öne sürdü.

Zelenskiy, "Rus askerlerini esir alarak, Rusya tarafından tutulan askerlerimizin ve sivillerimizin serbest bırakılması olasılığını artıran tüm askerlerimize ve komutanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS’a göre, Ukrayna güçleri, Kursk bölgesindeki Seim Nehri üzerindeki bir köprüyü tahrip etti. Bu köprünün Rusya'nın askeri lojistiği ve sivillerin çatışma bölgesinden tahliyesi için kritik önemde olduğu ifade ediliyor. Ukrayna savunma yetkilileri, köprünün vurulduğu anı gösteren bir video paylaştı.

Zelenskiy, Kiev’in son haftalarda Rusya sınırındaki Pokrovsk ve Toretsk kasabalarına doğru ilerleme kaydettiğini de belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kursk nükleer santralini hedef almayı ve bunu Moskova'nın üzerine atmayı planladığını öne sürdü. Bakanlık, nükleer santrale yönelik bir saldırıya sert karşılık verileceğini ifade etti.

Kursk saldırısı, Ukrayna ordusunca Rusya’ya yönelik olarak başlatılan ve Batı destekli ilk askeri operasyon olarak önemli bir dönemeç olarak görülüyor. ABD'nin Ukrayna'ya bağışladığı savaş araçlarının kullanıldığı bu saldırılar, ABD’nin Rusya topraklarında kullanılan silahlar konusundaki kısıtlamalarını değiştirdiği anlamına geliyor.