Ukrayna’nın vurduğu Rusya’da bilanço büyüyor

Kaynak: İHA
Ukrayna’nın vurduğu Rusya’da bilanço büyüyor
Ukrayna’nın bugün Rusya’nın Belgorod kentine gerçekleştiriği füze saldırısında ölenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Ukrayna ile Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken, her iki ülkede de sivillerin hayatı önemsenmemeye devam ediyor. Dün Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yoğun saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybetmişti, Bugün ise Ukrayna’nın Rusya’ya düzenlediği füze saldırısında bilanço giderek büyüyor. Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod şehrinde Ukrayna güçlerince yapılan füze saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 3’ü çocuk 14’e yükseldi. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov açıklamasında, yaralıların sayısının da 15’i çocuk olmak üzere 108’e yükseldiğini duyurdu. Gladkov, yaralılar arasındaki 5 çocuğun ve 12 yetişkinin ağır durumda olduğunu ekledi.

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