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ABD'de Ukrayna'ya 2 Milyar dolarlık ek savunma yardımı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını söyledi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:11
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Ukrayna'ya ABD'de 2 Milyar dolarlık ek savunma yardımı yapacak

ABD'de Ukrayna'ya 2 Milyar dolarlık ek savunma yardımı
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CNN televizyonun "CNN Town Hall" adlı programında konuşan Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ziyaretinden, bu ülkeye yardımlar kapsamında daha fazla mühimmat ve yüksek teknoloji içeren yeni yardımları beraberinde getirdiğini söyledi.

Sullivan, "ABD, bugün, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardım paketi açıkladı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın F-16 savaş uçakları talebiyle ilgili ise Sullivan, Ukrayna'nın önemli bir karşı saldırı başlatmak üzere olduğunu ve bu saldırılar kapsamında F-16'ların kilit kapasiteler olmadığını düşündüklerini kaydetti.

Sullivan, "F-16'lar kısa vadeli savaş ile ilgili bir mesele değil. Ukrayna'nın uzun vadeli savunması ile ilgili bir mesele." diyerek, Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bu şekilde konuyu görüştüğünü bildirdi.

ABD'nin, savaşın yıldönümü 24 Şubat'ta Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

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