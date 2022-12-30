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Ukrayna füzesi Belarus’a düştü

Ukrayna'dan Belarus topraklarına, S-300 hava savunma füze sistemine ait roket parçalarının düştüğü bildirildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:55
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Ukraynaya ait füze Belarus’a düştü

Ukrayna füzesi Belarus’a düştü
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Ukrayna’da başkent Kiev ve birçok bölgeye dünden bu yana çok sayıda Rus füzesi yağarken, saat 10.00 ile 11.00 arasında Belarus topraklarına Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen S-300 sistemine ait roket parçaları düştü.

Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, konuyla ilgili hemen bilgilendirilirken, Belarus Savunma Bakanlığı ve Belarus Soruşturma Komitesi mensubu uzmanlardan oluşan bir grup olay yerinde çalışmalara başladı. Olayda, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

BELARUS’TAN AÇIKLAMA

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan S-300 hava savunma füze sisteminden fırlatılan roketin Belarus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtilerek, roket parçalarının Brest şehrindeki İvanovo bölgesinde Gorbaha köyü yakınında bir tarlaya düştüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi İgor Kizim'in bakanlığa çağrılarak, Ukrayna topraklarından Belarus topraklarına S-300 sisteminden roket fırlatılmasının sert bir şekilde protesto edildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Belarus tarafı, roket fırlatılması hakkında derhal kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini, sorumluların cezalandırılmasını ve gelecekte feci sonuçlara yol açabilecek bu tür olayların önlenmesi için kapsamlı önlemler alınmasını talep etti.” ifadesine yer verildi.

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