Ukrayna'ya dev yardım

Nikkei Asia'nın haberine göre , 11 Haziran'da G7'nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri kullanarak Ukrayna'yı desteklemek için bir fon oluşturacağı bildirildi . Fonun, Dünya Bankası gibi uluslararası bir kuruluş bünyesinde, Olağanüstü Gelir Hızlandırma (ERA) kredileri şeklinde oluşturulacağı söylendi.

Batılı ülkeler şu ana kadar Rus varlıklarını 300 milyar doları dondurdu. Batılı ülkeler bu meblağa ancak yıllık 3,2 milyar dolar bağışlanması ile ulaşabiliyorlar. Ülkeler bu gelirle geri ödenecek kredilerden oluşan bir fon kurarak Ukrayna'ya bu miktarın ötesinde anında destek sunabileceklerini bildiriyorlar.

AFP'nin aktardığına göre Fransız bir yetkili, "Her ne nedenle olursa olsun Rus varlıkları dondurulmamışsa veya Rus varlıklarından elde edilen gelirler krediyi finanse etmek için yeterli değilse, o zaman yükü nasıl paylaşacağımızı düşünmek zorunda kalacağız" uyarısında bulundu.

ABD, yakın zamanda kabul ettiği REPO yasası uyarınca Rus varlıklarına doğrudan el konulmasını önerdi , ancak Avrupa Birliği, müsaderenin hukuki ve mali tuzaklarından korktuğu için daha tereddütlü davranıyor. Birlik bunun yerine dondurulmuş varlıklardan elde edilen beklenmedik karları kullanmayı ve bunları Kiev'e aktarmayı hedefliyor. Dondurulan varlıkların üçte ikisi Avrupa Birliği'nde bulunuyor ve bunların çoğu Belçika takas kurumu Euroclear'ın elinde bulunuyor.