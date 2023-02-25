ABD Başkanı Biden gizlice Ukrayna’ya nasıl getirildi. Sır perdesi aralandı

Ukrayna'nın demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia'nın başkanı Aleksandır Kamişin, ABD Başkanı Joe Biden'ın pazartesi gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti de organize eden ekibin bir parçası olduğu ifade edildi.

Ukrayna'nın demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia'nın başkanı Aleksandır Kamişin, Ukrayna'nın, "Demir diplomasisi" programı kapsamında son bir yıldır dünya liderleri, toplum önderleri ve diplomatik misyonları resmi ziyaretler için demiryoluyla gizlice Ukrayna'ya sokuyor.

İngiltere'nin günlük basın yayını olan The Guardian'a verdiği söyleşide Ukrayna'nın demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia'nın başkanı Aleksandır Kamişin, "Güvenlik her şeydir. Bir tane bile sızıntı olmadı. Trendeki hiçbir görevli fotoğraf çekmedi. Delegasyonların gizliliğine saygı duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia'nın başkanı Aleksandır Kamişin, "Bu bizim için zor bir şey değil. İşimiz bu, her gün yapıyoruz. Düşünün, ABD Başkanı savaştaki bir ülkeyi ziyaret ediyor" dedi.

ALDATMACA YÖNTEMLERİ KULLANILDI

"Asıl zorluk delegasyonları düzgün ağırlamak" olduğunu ifade eden Ukrayna'nın demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia'nın başkanı Aleksandır Kamişin, "Biden gibi birçoğu, trende Kiev'de geçirdiklerinden daha fazla zaman geçiriyor. Biden trende 20, Kiev'de ise 4 saat geçirdi. Herkes Ukraynalıların cesur olduğunu biliyor, misafirperver olduğumuzu da göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Söyleşiyi yapan Peter Beaumont, Ukrayna'nın demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia'nın başkanı Aleksandır Kamişin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın hangi trende olduğunu gizlemek için hangi yöntemleri kullandıkları konusunda bilgi paylaşmaktan kaçındığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'de olacağını varışa saatler kala ABD'nin Moskova'ya bildirdiğine dikkati çeken Beaumont, trende kimin olduğu konusunda hem Ukrayna'nın içindekileri hem de dışındakiler yanıltmak için "aldatmaca yöntemleri" kullanıldığının açık olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta 353 demiryolu çalışanı öldürüldü. Ukrayna, işgale rağmen demiryollarını işler halde tuttu.