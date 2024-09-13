Ukrayna'ya bir silah kullanım kısıtlaması da İtalya'dan

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kiev'e gönderilen İtalyan silahlarının Ukrayna toprakları dışında kullanılmasına izin vermediklerini söyledi.

Tajani, Roma'daki devlet konukevi Villa Madama'da düzenlenen "Dünyada İtalyan Sporu Günü" etkinliğinin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAĞIMSIZ OLMA HAKLARINI SAVUNUYORUZ"

Kiev'in bir süredir ülkelerden kendisine gönderdikleri silahları Rusya topraklarında kullanmak üzere izin istediğinin hatırlatılması üzerine Tajani, "Bizim silahlarımızın Ukrayna dışında kullanımına izin vermiyoruz. Rusya ile savaşta değiliz ancak Ukrayna'nın bağımsız olma hakkını savunuyoruz. Bu nedenle amasız Kiev'in tarafındayız." dedi.

Tajani, Rusya İçişleri Bakanlığının ağustos ayında Ukrayna ordusuyla Rus toprağı Kursk'e giren kamu yayıncısı RAI muhabirleri Stefania Battistini ile Simone Traini'yi "arananlar listesi"ne almasına şaşırdıklarını belirterek, bu nedenle bu ülkenin Roma Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrılması talimatını verdiğini söyledi.

"UKRAYNA TOPRAKLARI DIŞINDA KULLANILAMAZ"

İtalyan basınındaki bazı haberlerde geçen hafta kuzeydeki Cernobbio kasabasında düzenlenen foruma katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İtalya'dan temin edilen uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin almak için Başbakan Giorgia Meloni ile görüştüğü belirtilmişti.

İki liderin görüşmesine dair İtalya Başbakanlığı açıklama yapmazken Zelenskiy, daha sonra İtalyan gazetecilere verdiği demeçte silahların kullanımıyla alakalı Roma ile sorunlarının bulunmadığını ifade etmişti.

Tajani, daha önce 31 Mayıs'ta Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na girişinde de basına yaptığı açıklamada, Kiev'e gönderilen İtalyan silahlarının Ukrayna toprakları dışında kullanılamayacağını söylemişti.

"BARIŞTAN UZAKLAŞILMASINA YOL AÇAR"

İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen ve zaman zaman koalisyon ortakları arasında Ukrayna'ya silah göndermeyle alakalı tartışmalar yaşansa da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'i desteklemekten yana tavrını sürdürüyor.

Bununla beraber Meloni Hükümeti, İtalyan silahlarının Rus topraklarında kullanılmasına izin vermezken Savunma Bakanı Guido Crosetto da Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk'te 6 Ağustos'ta başlattığı karşı saldırının "barıştan uzaklaşılmasına yol açacağını" ifade etmişti.