Ukrayna'ya verilen Leopard 2 tankları Polonya'da onarılacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Ukrayna'ya verilen Leopard 2 tanklarının Polonya'da onarılacağını söyledi. Almanya'daki Ramstein hava üssünde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Toplantısı'nda Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile tanklar için Polonya'da bir onarım merkezi oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzaladıklarını belirten Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "Bu Polonya savunma sanayisi için bir fırsat" şeklinde konuştu.

Onarım merkezi olarak Polonya'nın güneyindeki Gliwice kentinde bulunan Bumar-Labedy mühendislik tesislerini işaret eden Mariusz Blaszczak, söz konusu tesisin Leopard tanklarının bakımı ve onarımı konusunda 20 yıllık deneyime sahip olduğunu söyledi. Blaszczak, Leopard tanklarının tamirinde gereken finansman için AB ve NATO fonlarının yanı sıra ihtiyaç duyulması durumunda bir fon daha oluşturulabileceğini kaydetti. (İHA)