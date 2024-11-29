Ulaş Gölü buz tuttu

Ulaş ilçe merkezinde yer alan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Ulaş Gölü de kar yağışı sonrası bölgeyi etkisi altına alan soğuk havadan etkilendi. 5 gündür ortalama sıcaklığın sıfırın altında 10 derecelerde seyrettiği bölgede Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Sonbahar aylarında bilinçsiz sulama ve yağışların yetersiz olması nedeni ile kuraklık belirtisi gösteren ve suyu çekilen gölde buzlanmayla birlikte güzel görüntüler oluştu. Bölgedeki doğal su kaynakların beslemesiyle oluşan gölde bulunan sakar meke, yeşilbaş ördek, elmabaş, türü kuşlar ise yüzeyde az sayıda kalan donmamış alanlarda toplandı.

Göl yüzeyi, son yıllarda ilk kez kasım ayı bitmeden buzla kaplanırken, bölgede hava sıcaklarının bir süre daha sıfırın altında seyretmesi bekleniyor.