Ulaş Tuna Astepe’den itiraf! Sete gelen siyasetçiyi görmemek için camiye kaçmış

Kaynak: Haber Merkezi
Ulaş Tuna Astepe’den itiraf! Sete gelen siyasetçiyi görmemek için camiye kaçmış

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle tanınan oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sette başına gelen ilginç bir olayı katıldığı programda paylaştı. Astepe, seti ziyarete gelen bir siyasetçiden kaçmak için yaptıklarını anlattı.

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Sen Anlat Karadeniz setinde yaşadığı ilginç bir olayı İbrahim Selim'in programında anlattı.

Dizi setine bir siyasetçinin geleceğini öğrendiğinde görüşmek istemediğini söyleyen oyuncu o esnada yaşadıklarını anlattı. Dizi setine ziyaret olacağını ve tüm ekibin karşılama için toplandığını gören Astepe, o esnada yaşadıklarını şöyle aktardı:

'EL SIKIŞIP, FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMİYORUM'

“Trabzon’da dediler ki bir siyasetçi seti ziyaret etmek istiyor. Dağ köyündeyiz. Ben de bir siyasetçiyle el sıkışmak, fotoğraf çektirmek istemiyorum. Çok gerildim bu durumdan fakat adam geliyor. Ben de çok tedirginim. Tek düzlük olan cami avlusunda toplandık. O sırada beklerden köydeki çocuklarla ilgileniyorum. Herkes dizildi, beni de çağırıyorlar. Ben son ana kadar kendimi arkada korumayı başardım. Derken aracın kapıları açıldı, her yerden korumalar çıktı, ortalık karıştı.”

O esnada oradan bir şekilde uzaklaşmak istediğini söyleyen oyuncu bir anda caminin içine girdiğini söyledi. Astepe, 45 dakika boyunca oradan çıkmadığını belirterek “Ben arkada bir kapı buldum, açtım, baktım camideyim. Çıkarıp ayakkabıları girdim içeri oturdum. 45 dakika falan kaldım. Kimse de bana bir şey sormadı. Öyle bir kendimi sakındığım hikayem var” dedi.

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