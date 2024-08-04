Ulaşımda 60-65 yaş kararı! Meclis'te onaylandı

Akaryakıt fiyatlarına gelen zam üstüne zam sonrasında benzin istasyonlarındaki litre fiyatları her gün yukarı yönlü artmaya devam ediyor. Bu zamlar toplu taşımada zamları da beraberinde getirirken 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşım hakları da tartışmalara neden oldu.

Başkent Ankara başta olmak üzere birçok ilimizde 60-65 yaş arası vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımları durduruldu. Bu kapsamda devreye giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya müdahale etti ve belediyelere desteklerini artırarak yaşlı vatandaşların ücretsiz ulaşımlarının devam etmesini sağladı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM SONA MI ERDİ?

Kurdaki oynaklık ile beraber Ortadoğu’da yaşanan kriz sonucunda akaryakıt fiyatları tavan yaptı. Bunun sonucunda ise 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli bir değişikliğe gitti. Toplu taşımada sınırsız seyahat kararı iptal edildi. Bu karar Kocaeli Belediyesi Meclisinde onaylandı.

Bundan sonra 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğretmenler sadece dört seyahatle sınırlı olacaklar. Öğretmenlerin seyahat hakkı da dört seyahatle sınırlı kalacak, fakat bilet sahipleri kalan seyahatlerin tamamını ödemek zorunda kalacaklar.

Bu karar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı.