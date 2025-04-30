Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! 1 Mayıs’ta tamamen ücretsiz olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ulaşımlarda ücretsiz yararlanma imkanı sağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı açıklamasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

MARMARAY, METRO, BAŞKENTRAY VE İZBAN

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığına dikkat çeken Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak" dedi.

BELEDİYELERİN ULAŞIMLARINDA DA OLACAK

İBB, ABB ve İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi pek çok kentte 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle ulaşım ücretsiz olacak.