Ulgar Geçidi'nde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Ardahan-Posof kara yolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı.

KAYNAK: İHA
Ulgar Geçidi'nde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bölgede son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrasında sis bulutu etkili oldu.

Yaşanan sis nedeniyle ortaya çıkan, görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak zorlukla ilerleyebildi.

Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda yetkililer tarafından uyarılıyor.

Sürücülerden Hüseyin Biçer, "Şu anda Posof Ulgar Dağı'ndan Ardahan'a doğru yol almaktayız. İlerlediğimiz yolda sis bulutu yolu tamamen kaplamış. Hava sıcaklığı eksi derecede. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşmüş durumda" dedi.

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