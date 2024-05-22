Ülke bu hale nasıl geldi? 5 kişinin adını açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş yazdı

Ülkemin geldiği bu durum ülkesini gerçekten seven her vatandaşını canı çok sıkıyor. Bu ülke, bu millet bu durumda olmamalı. Zengin kaynakları içinde yoksulluk yaşanıyor. Bu hale nasıl geldik? Bu hale kimler getirdi? Kimdir bunu sorumluları?

Bunun sorumluları beceriksiz ve liyakatsız siyasetçilerdir.

Ülkemizin durumuna baktığımızda, ülkeyi yöneten siyasilerin ne kadar beceriksiz oldukları görülür. Keşke ülke siyaseti ve siyasetçileri böyle olmasaydı ve ülkede bu hale gelmeseydi.

Cumhuriyet tarihinin en başarısız iktidarı olan AKP ülke siyasetine nasıl geldi? Kimler vesile oldu? Bunda sorumluluğu olan bencil siyasetçiler kimlerdir? Yıl 1994 yerel seçimleri ve en büyük ilimiz İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçları;

Recep Tayyip Erdoğan(RP) %25.19 Belediye Başkanı olmuştur.

İlhan Kesici(ANAP) %22.14

Ömer Zülfü Livaneli(SHP) %20.30

Bedrettin Dalan(DYP) %15.46

Necdet Özkan(DSP) %12.38

Bu sonuçlarda göre;

Merkez sağ iki partinin(ANAP-DYP) oyu %37.60,

Sosyal Demokrat iki parti (SHP-DSP) oyu %32,68 olmasına karşın

R.Tayyip Erdoğan %25,19 ile İstanbul belediye başkanı oldu.

O zamanki ANAP; DYP; SHP VE DSP partilerinin genel başkanlarının kendi aralarındaki kişisel kavgaları bu sonuçlara neden olmuştur.

Bu partiler daha sonraki yıllarda da sen-ben kavgasını devam ettirmişler, millet güvenini kaybederek siyaset sahnesinden yok olmuşlardır.

Artık 2000 sonrası oluşan bu siyasi boşluğu iyi değerlendiren, kültürel değerleri öne çıkaran ve 3Y, çay simit söylemleri ile halk da karşılık bulan Erdoğan; kurduğu AKP ile ilk seçimlerde tek başına iktidara gelmiştir.

AKP genel başkanı bir tarihte şöyle diyordu; Vatanı satmak nasıl olur biliyormusunuz? Vatanı satmak;

Yüksek faizle,

Yüksek enflasyonla,

Kötü yönetimle,

Ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur. Ne kadar doğru? Peki ne durumdayız, adını siz koyun.

Yaptıkları yanlışlar kitaplara sığmaz. Hiç yanlış yapmamış gibi davranmaları çok ilginçtir. Hala ülkeyi bu halden kurtaracaklarını söyleyebiliyorlar. O zaman adama sorarlar;

Siyasi ahlak ve şeffaflık yasasına neden çıkarmadınız?

Yolsuzluk ve hırsızlığa karşı neden önlem almadınız?

Yolsuzluk ve hırsızlık yapanları neden yargılamadınız?

Siyasete girenler nasıl zengin oldu. Bunu ahlaki bir sorun olarak neden görmediniz?

Ülkenin 22 yılı gitti. Karşılarında alternatif bir muhalefet de olmayınca keyfi bir yönetimle ülkeyi bu hale getirdiler. AKP ülkenin şu anki durumunun tek sorumlusudur. Ülke ne halde;

Hukuka ve adalete güvenin kalmadığı,

Anayasa mahkemesi kararları uygulanmadığı,

Dış politikada güven yok,

Eğitim ve sağlık bozulmuş,

Sığınmacı, göçmen vatandaşlar çok büyük sorun haline gelmiş,

Enerjide dışa bağımlılık artmış,

Çarpık kentleşme ve depreme karşı önlemlerin alınmadığı,

Tarım ve hayvancılığın gerilediği,

Sorunlu sanayi

Devlet kurumlarının yönetilemediği

Ekonomisi son derece bozulmuş,

Yoksulluk ve yolsuzluk had safhada,

Kısaca iyi olan hiçbir şey yok.

Evet, ülke bu hale geldi. Peki, ülkeyi bu getiren Erdoğan nasıl iktidar oldu? Kimler sebep oldu? 1990 yılların ANAP, DYP, SHP, DSP, CHP genel başkanlarının bencil siyasi sen ben kavgaları buna sebep olmuştur.

Söz konusu vatansa gerisi teferruat demediler ve ülkeyi bu hale getirenlerin siyasi yolunu açtılar.