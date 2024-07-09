Ülke genelinde ışıklar söndürüldü. Özgür Özel çağrı yapmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ülke genelinde ışıklar söndürüldü. Özgür Özel çağrı yapmıştı

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla vatandaşlar, saat 21.00 itibariyle asgari ücret ve emekli aylığının iyileştirilmesi talebiyle ışıkları açıp kapatmaya başladı.

Bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Özel, geçim sıkıntısı çeken tüm vatandaşları 21.00'de ışıklarını açıp kapatmaya davet etmişti.

Sosyal medya hesabından da çağrıda bulunan Özel, "Türkiye'ye sesleniyorum: Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalkın! Eğer asgari ücrete, emekli maaşına, çaya, buğdaya zam istiyorsanız bu akşam ışıkları açıp kapatın. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak!" ifadelerini kullanmıştı.

Saat 21:00 itibariyle Türkiye genelinde bazı bölgelerde ışıkları yanıp söndürülmeye başlandı.

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Benzer bir eylem, Susurluk Kazası'nın ardından kimi devlet kurumlarının ve yasal görevli kişilerin yasadışı gruplarla ve aranmakta olan kimi isimlerle iş birliği yaptığının ortaya çıkması üzerine "Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" adıyla yapılmıştı.

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