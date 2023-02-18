Trabzonspor'un galibiyeti ülke puanını etkiledi: İlk 10 umudu sürüyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmak için Play-off ilk maçında İsviçre temsilcisi Basel'i evinde 1-0 mağlup eden Trabzonspor, kritik bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililerin rakibini mağlup etmesi, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 yolunda önemli bir kazanım sağlandı.



ÜLKE PUANI ARTTI

Ttabzonspor'un galibiyetiyle beraber ülke puanı 31.500'e yükseldi. Ayrıca hemen bir alt basamaktan gelen İsviçre'nin bir takımın karşısında galibiyet almak da büyük avantaj kattı. Çünkü İsviçre'nin şu anda tek temsilcisi Basel kaldı. Trabzonspor onu da elerse 12. sıra garanti altına alınacak.



4 TAKIMLA SON 16'YA

Ayrıca 11. sırada olan Sırbistan'ın da şu an 31.875 puanı var ve Avrupa kupalarında tek temsilcisi bulunuyor. Yine 10. sıradaki Avusturya da 34.000 puan ve tek temsilciye sahip.

Trabzonspor'un Basel'i elemesi halinde UEFA turnuvalarında Türkiye'den son 16'da 4 takım birden yer alacak.

Öte yandan Türkiye'yi takip eden ülkelerden İsviçre, 13. sırada 29.175 puanla ve tek takımı Basel'le devam ediyor. 14. sırada Çekya'nın 29.050 puanı var ancak şu anda devam eden takımı yok.

15. sıradaki Norveç ise yine tek takımla ve 29.000'de kaldı.

Şu anda 12. sırada bulunan Türkiye, 11. sıraya çok yakın duruyor. Ancak 10. sıra için de umutlar devam ediyor.



ALINAN PUAN 2024-25'İ ETKİLEYECEK

Temsilcilerin bu sezon Avrupa kupalarında aldıkları puan, 2024-25 sezonunu etkileyecek. Eğer Türkiye, UEFA sıralamasında bu sezon ilk 10'a girerse 2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne yine direkt katılacak.

Eğer 11. sırayı alabilirsek, yine direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali olacak ve ancak orada da çeşitli kriterlerin olması gerekecek. Örneğin 2023-24 sezonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kendi liginde de Şampiyonlar Ligi biletini alması gibi kriterler öne çıkacak.



ŞAMPİYON 4 ELEME OYNAMAK ZORUNDA

Geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasında 20. sırada kalan Türkiye'de 2022-23 sezonunun şampiyonu, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için tam 4 eleme turu oynamak zorunda. Türkiye Kupası Şampiyonu, lig 2. ve 3.sü ise 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde gruplar için 3 farklı eleme oynamak zorunda.

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