﻿UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türk takımlarının Avrupa hesapları sil baştan

2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzun Devler Ligi'ne direkt gitmesi için UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlamamız gerek.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor sahaya çıkarken geceyi galibiyetle kapatamadık.

Sırplar'ı geçmeyi hedefliyorduk ancak 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldık.

Oynanan maçlar sonrası 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste ve Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğuyla ilgili google aramaları da başladı.

Ülkemizin hemen üstünde bulunan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmazken; Türkiye 3 takımla yoluna devam ediyor. Hemen alt sıramızda yer alan İsviçre'den ise sadece Basel, Avrupa macerasını sürdürüyor.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden İsviçre ekibi Basel, sahasında Slovan Brastislava ile 2-2 berabere kaldı.

Daha önceki play-off turunda ülkemizin hemen üstünde yer alan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmamıştı. Bu da ülkemiz için bu sezonu ilk 10'da bitirme şansı doğurdu.

"ŞL şampiyonu, kendi liginde ŞL bileti alırsa, 11. ülkenin şampiyonu ŞL'ye direkt katılır" kuralı 2024'te kaldırılacak. İlk 10 dışındaki ülkelerin şampiyonları eleme oynayacak. Avrupa Kupaları'nda galibiyete 400, beraberliğe ise 200 puan veriliyor. Türkiye ile 10. sırada yer alan Avusturya arasında 2.300 puan fark bulunuyor.

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Sevilla'ya 2-0 kaybetti. Başakşehir rakibi Gent ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor ise Fiorentina'ya 1-0 kaybetti. İşte ülke sıralamasında 15. ile 9. sıralarda dizilen ülkeler ve puanlarında son durum;

Temsilcilerimizin bu sezon ülke puanına yaptıkları katkı;

Fenerbahçe - 19.0

Başakşehir - 17.0

Sivasspor - 10.0

Trabzonspor - 8.5

Konyaspor - 2.5

2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

UEFA turnuvalarında bu hafta oynanan maçların ardından ülke puanı klasmanında 10 ila 15. sıradaki ülkeler ve puanları şu şekilde:

1. İNGİLTERE - 105.141 PUAN

2. İSPANYA - 90.141 PUAN

3. ALMANYA - 81.356 PUAN

4. İTALYA - 75.497 PUAN

5. FRANSA - 60.664 PUAN

6. HOLLANDA - 57.900 PUAN

7. PORTEKİZ - 55.382 PUAN

8. BELÇİKA - 40.000 PUAN

9. İSKOÇYA - 36.400 PUAN

10. AVUSTURYA - 34.000 PUAN

11. SIRBİSTAN - 32.375 PUAN

12. TÜRKİYE - 31.700 PU