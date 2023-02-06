﻿Ünlü isimler tek yürek oldu

TUĞBA ÖZAY



Çok geçmiş olsun Türkiye... Çok büyük bir acıyla yine karşı karşıyayız maalesef ki... Kahramanmaraş merkezli birçok ilimizde depremin acısı çok büyük şu an... Çok acı çok... Çok üzgünüm. Umarım yaralılarımız, enkaz altındaki yurttaşlarımız bir an önce kurtarılır. Çok üzgünüm... Çok çok çok geçmiş olsun Türkiye’m.

