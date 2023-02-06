﻿Ünlü isimler tek yürek oldu

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu
Yüreğim yanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen, hasara neden olan bu büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması için dua ediyorum. Geçmiş olsun canım ülkem.
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TARKAN
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun...
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FAZIL SAY
Bu sabah acı bir haber ile uyandık, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çok büyük bir deprem. 7,4 şiddetinde. Pek çok ilde hissedilmiş. Halkımız için tek yürek olma ve yardımlaşma günleri...
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MUSTAFA SANDAL
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremde Diyarbakır, Hatay, Malatya gibi çevre illerde ve birçok yerde maalesef ciddi yıkımlar olmuş. Çok geçmiş olsun. Allah bölgedeki tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Umarım daha kötü haberler almayız. Dualarımız sizlerle...
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EZGİ MOLA
Geçmiş olsun Türkiye. Ne acı habere uyandık be... #deprem...
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ŞAHAN GÖKBAKAR
Deprem... Çok üzücü, herkese çok geçmiş olsun...
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ŞAHAN GÖKBAKAR
Kahramanmaraş merkezli deprem, Gaziantep'te bir dükkanda böyle kaydedilmiş. Bir buçuk dakika sürüyor ve çok şiddetli... Bu görüntü yıkımın ne denli fazla olacağının habercisi maalesef. Çok büyük bir felaket. En az kayıpla geçsin inşallah.
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ŞAHAN GÖKBAKAR Değerli dostlar; şu an birlik olarak, dayanışma içinde, en hızlı şekilde enkaz altında kalanları çıkarma ve bölge insanına destek olma vakti. Bilgi kirliliği yaratmadan, yolları açık tutarak, panik olmadan ve yetkilileri dinleyerek çalışmalara yardımcı olun.
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HALUK LEVENT
Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'Şu kadar kamyon yollayalım şuraya, şunu yollayalım' gibi tweet'ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra...
Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
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ÇAĞLA ŞIKEL
Türkiye dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. '4. seviye' alarm durumu, uluslararası yardım çağrısını kapsamaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde olup, bu mesajı okuyanlar... Ülkemdeki depremde enkaz altında kalmış insanlarımızın kurtarılmak için yardımınıza ihtiyacı var. Ah, çok üzgünüm. Allah yardımcımız olsun. Yaralılar ve kurtarılmayı bekleyenler için dua edelim. Başımız sağ olsun.
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TUĞBA ÖZAY
Çok geçmiş olsun Türkiye... Çok büyük bir acıyla yine karşı karşıyayız maalesef ki... Kahramanmaraş merkezli birçok ilimizde depremin acısı çok büyük şu an... Çok acı çok... Çok üzgünüm. Umarım yaralılarımız, enkaz altındaki yurttaşlarımız bir an önce kurtarılır. Çok üzgünüm... Çok çok çok geçmiş olsun Türkiye’m.
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye'm.
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CEM YILMAZ
Büyük depremden kurtulanlara acil şifalar, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet diliyorum. Kayıplarımıza Allah rahmet eylesin.