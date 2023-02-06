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Ünlü isimler tek yürek oldu

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu

Galeri Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:16
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Ünlü isimler tek yürek oldu

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Ünlü isimler tek yürek oldu

HÜLYA KOÇYİĞİT

Yüreğim yanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen, hasara neden olan bu büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması için dua ediyorum. Geçmiş olsun canım ülkem.

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Ünlü isimler tek yürek oldu

TARKAN

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun...

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Ünlü isimler tek yürek oldu

FAZIL SAY

Bu sabah acı bir haber ile uyandık, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çok büyük bir deprem. 7,4 şiddetinde. Pek çok ilde hissedilmiş. Halkımız için tek yürek olma ve yardımlaşma günleri...

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Ünlü isimler tek yürek oldu

MUSTAFA SANDAL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremde Diyarbakır, Hatay, Malatya gibi çevre illerde ve birçok yerde maalesef ciddi yıkımlar olmuş. Çok geçmiş olsun. Allah bölgedeki tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Umarım daha kötü haberler almayız. Dualarımız sizlerle...

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Ünlü isimler tek yürek oldu

EZGİ MOLA

Geçmiş olsun Türkiye. Ne acı habere uyandık be... #deprem...

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Ünlü isimler tek yürek oldu

ŞAHAN GÖKBAKAR

Deprem... Çok üzücü, herkese çok geçmiş olsun...

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Ünlü isimler tek yürek oldu

ŞAHAN GÖKBAKAR

Kahramanmaraş merkezli deprem, Gaziantep'te bir dükkanda böyle kaydedilmiş. Bir buçuk dakika sürüyor ve çok şiddetli... Bu görüntü yıkımın ne denli fazla olacağının habercisi maalesef. Çok büyük bir felaket. En az kayıpla geçsin inşallah.

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Ünlü isimler tek yürek oldu

ŞAHAN GÖKBAKAR
Değerli dostlar; şu an birlik olarak, dayanışma içinde, en hızlı şekilde enkaz altında kalanları çıkarma ve bölge insanına destek olma vakti. Bilgi kirliliği yaratmadan, yolları açık tutarak, panik olmadan ve yetkilileri dinleyerek çalışmalara yardımcı olun.

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Ünlü isimler tek yürek oldu

HALUK LEVENT

Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden 'Şu kadar kamyon yollayalım şuraya, şunu yollayalım' gibi tweet'ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra...

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Ünlü isimler tek yürek oldu

BÜLENT ERSOY

Geçmiş olsun Türkiye'm...

12/21
Ünlü isimler tek yürek oldu

IŞIN KARACA

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, Hatay... Kalbimiz ve dualarımız sizinle... Kenetlenme zamanı… Elimizden geleni ardımıza koymayalım…

13/21
Ünlü isimler tek yürek oldu

AHMET KURAL

Deprem... Allah yardımcımız olsun.

14/21
Ünlü isimler tek yürek oldu

ÖNDER AÇIKBAŞ

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

15/21
Ünlü isimler tek yürek oldu

ÇAĞLA ŞIKEL

Türkiye dördüncü seviye alarm durumu ilan etti. '4. seviye' alarm durumu, uluslararası yardım çağrısını kapsamaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde olup, bu mesajı okuyanlar... Ülkemdeki depremde enkaz altında kalmış insanlarımızın kurtarılmak için yardımınıza ihtiyacı var. Ah, çok üzgünüm. Allah yardımcımız olsun. Yaralılar ve kurtarılmayı bekleyenler için dua edelim. Başımız sağ olsun.

16/21
Ünlü isimler tek yürek oldu

TUĞBA ÖZAY

Çok geçmiş olsun Türkiye... Çok büyük bir acıyla yine karşı karşıyayız maalesef ki... Kahramanmaraş merkezli birçok ilimizde depremin acısı çok büyük şu an... Çok acı çok... Çok üzgünüm. Umarım yaralılarımız, enkaz altındaki yurttaşlarımız bir an önce kurtarılır. Çok üzgünüm... Çok çok çok geçmiş olsun Türkiye’m.

17/21
Ünlü isimler tek yürek oldu

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye'm.

18/21
Ünlü isimler tek yürek oldu

CEM YILMAZ

Büyük depremden kurtulanlara acil şifalar, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet diliyorum. Kayıplarımıza Allah rahmet eylesin.

19/21
Ünlü isimler tek yürek oldu

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Ünlü isimler tek yürek oldu

21/21
Ünlü isimler tek yürek oldu

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